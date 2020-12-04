РКБ №3 переходит от пленочной технологии к цифровой

3 декабря в рентген-кабинете поликлиники РКБ №3 и в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии Гериатрического центра РКБ №3 успешно прошло введение в эксплуатацию нового беспроводного цифрового детектора AGFA ДХ-Д 40G.

Как сообщила заведующая отделением лучевой диагностики Республиканской клинической больницы №3, доцент кафедры хирургических болезней и стоматологии ФПОФ СВФУ им. М. К. Аммосова, кандидат медицинских наук Наталья Слепцова, это очень удобное и мобильное устройство, позволяющее рентгенологам без процесса химической обработки – проявки и т.д, и, не меняя кассету, сразу получить высококачественное цифровое изображение. Таким образом, снимки можно делать в палате или в реанимации. И, самое главное, оно формирует цифровое рентгенографическое изображение высокого качества почти всех анатомических структур человека (кроме маммографий). Устройство может использоваться практически со всеми рентгенографическими аппаратами, которые имеют кассетоприемник. Кроме того, в программное обеспечение данного детектора включена функция улучшенной визуализации органов грудной клетки, легочного рисунка, что актуально для диагностики пневмонии, в том числе с вероятностью Covid 19.

Адресуя слова благодарности руководству РКБ №3 за оснащение оборудованием, отвечающему самым высоким современным требованиям, Наталья Слепцова отметила, что апробация в больнице была проведена инженерами из г. Новосибирска Александром Лавровым и Егором Холодом. Специалистами были выполнены рентгенографии органов грудной клетки, костно-суставной системы пациентам. Оборудование было успешно интегрировано в сеть РКБ №3 и изображения были переданы в рабочую станцию врача-рентгенолога.

Специалисты отделения лучевой диагностики РКБ №3 (заведующая отделением Наталья Слепцова, врачи-рентгенологи Рафаэль Крылатов, Константин Устинов, рентгенолаборант Гаврил Вешников), заведующая Гериатрическим центром РКБ №3 Светлова Обутова и инженер по медоборудованию Максим Максимов остались очень довольны высоким качеством рентгенографических изображений, полученных на цифровом детекторе.