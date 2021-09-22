РКБ №3 открыл мемориальную доску памяти легендарного Тараса Десяткина

22 сентября в Лечебно-реабилитационном центре Республиканской клинической больницы №3 состоялось торжественное открытие памятной мемориальной доски, увековечивающей имя Героя Социалистического Труда Тараса Гавриловича Десяткина.

Неслучайно мемориальная доска установлена именно на стене Лечебно-реабилитационного центра РКБ №3. Больница была введена в эксплуатацию в 1989 году по инициативе генерального директора промышленного объединения «Якутзолото» Тараса Гавриловича Десяткина, как медико-санитарная часть для оказания медицинской помощи работникам золотодобывающей промышленности.

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель министра здравоохранения РС (Я) Роман Савин, заместитель министра промышленности и геологии РС (Я) Андрей Сычевский, главный врач ГАУ РС(Я) «РКБ №3», доктор медицинских наук Ольга Татаринова, заведующая Лечебно-реабилитационным центром Наталия Дмитриева, ветераны — коллеги, соратники Тараса Десяткина – Константин Васильев, проработавший многие годы его заместителем на посту гендиректора ПО «Якутзолото», заслуженный работник транспорта РС(Я), 94-летний Петр Федосов и сотрудники РКБ №3.

В приветственной речи главврач РКБ№3 Ольга Татаринова отметила, что дань памяти и уважения легендарной личности не ограничится установлением мемориальной доски. В планах у РКБ №3 строительство и оснащение специальных площадок на открытом воздухе для реабилитации пациентов, перенесших инсульт, инфаркт и нового корпуса, где также будут располагаться помещения по реабилитации – механотерапии, эрготерапии и т.д. Кроме того, в новом корпусе будут находиться современные диагностические кабинеты, как того хотел и планировал при жизни Тарас Гаврилович Десяткин. «Дело его будет продолжаться, развиваться, не угасать и всегда останется актуальным для нас», — заверила Ольга Викторовна. Замминистра министра промышленности и геологии РС (Я) Андрей Сычевский также с большой теплотой отозвался о настоящем профессионале своего дела, который внес огромный личный вклад в развитие промышленности и социально-экономической сферы в республике. Вспоминая Тараса Гавриловича и его добрые дела, Наталия Дмитриева, которая является заведующей ЛРЦ с самого начала, подчеркнула, что Тарас Гаврилович был очень прозорливым, дальновидным руководителем. Наряду с введением в эксплуатацию стационара на 65 мест, рядом в 300 метрах от него был построен благоустроенный каменный жилой дом для медработников. По тем временам, да сейчас, это расценивается как прорыв в создании наилучших условий для жизни и работы медикам и их пациентам. Коллега, единомышленник Тараса Десяткина, Константин Васильев поблагодарил коллектив ЛРЦ РКБ №3за то, что до сих пор сотрудники стационара высоко держат планку, заданную при жизни Тараса Десяткина и ЛРЦ является одним из лучших лечебных учреждений Якутии, куда многие пациенты мечтают попасть на реабилитацию. Он с нескрываемой гордостью вспомнил своего руководителя, наставника, охарактеризовав его как удивительного человека, самородка, патриота своей родины, для которого самым главным приоритетом были люди и отношение к ним.

94-летний Петр Кузьмич Федосов, который был знаком с Десяткиным еще со студенческих лет, озвучил свою давнюю мечту о том, чтобы присвоить имя Героя Социалистического труда, кавалера орденов Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, заслуженного металлурга РСФСР, заслуженного горняка Якутской АССР, Почетного гражданина РС (Я), обладателя почетного знака «Шахтёрская слава» 1-й, 2-й, 3-й степеней, медали «Ювелирная Россия» Тараса Гавриловича Десяткина краеведческому музею, который в настоящее время носит имя Емельяна Ярославского. По его мнению, это будет способствовать тому, что молодежь республики будет знать и помнить о своем легендарном земляке и его заслугах перед Отечеством. Известный в России и за рубежом ученый почвовед-эколог, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института биологических наук криолитозоны СО РАН, заслуженный деятель наук РС(Я) Роман Васильевич Десяткин от имени родственников тепло поблагодарил коллектив РКБ №3 и руководство Минздрава, Минпромгеологии республики за увековечение памяти Тараса Гавриловича.