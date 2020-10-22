РКБ №3 открыл бесплатный кабинет для людей с нарушениями памяти

21 октября в ГАУ РС (Я) “Республиканская клиническая больница №3» распахнул свои двери перед пациентами бесплатный кабинет, работающий с людьми с нарушениями памяти.

Как сообщила заведующая отделением гериатрической неврологии Гериатрического центра РКБ №3, врач-невролог высшей категории, отличник здравоохранения РФ Мария Николаевна Петрова, кабинет будет оказывать консультативную и лечебную помощь пациентам с нарушениями памяти бесплатно по системе ОМС.

В частности, консультативный прием включает неврологический осмотр и нейропсихологическое тестирование с использованием набора специальных шкал. Таким образом, выявляется причина когнитивных нарушений и назначается лечение. А далее осуществляется динамическое наблюдение за пациентом на фоне терапии. Планируется, что также будут проводиться консультации, семинары, школы для родственников, соцработников, сиделок, ухаживающих за людьми с деменцией.

Прием больных ведет сама Мария Николаевна Петрова, записаться можно через регистратуру «РКБ №3» или же по направлению терапевтов или других специалистов.

По словам Марии Николаевны, нередко родственники ошибочно принимают нарушения памяти и поведения родного человека за возрастные изменения. Важно знать, что определить то, насколько связаны эти изменения с возрастом или все же являются симптомом заболевания, может только врач при специальном обследовании. Самая тяжелая форма нарушений памяти – деменция развивается постепенно, ей предшествуют преддементные когнитивные нарушения: субъективные, легкие, умеренные. Как отмечает врач, одним из важнейших условий успешности лечения нарушений памяти является их раннее выявление.

Болезнь Альцгеймера — наиболее распространенная причина деменции, на долю которой приходится до 60–70% всех случаев. В настоящее время болезнь Альцгеймера неизлечима. Однако своевременная диагностика и грамотно подобранное лечение позволяют стабилизировать состояние больного и облегчить жизнь тем, кто ухаживает за ним. Распространена также и сосудистая деменция, возникающая в результате ухудшения кровообращения головного мозга. Причиной сосудистой деменции могут стать повышенное кровяное давление и атеросклероз сосудов головного мозга, перенесенный инсульт. В этом случае, своевременное выявление и коррекция факторов риска, грамотно подобранная медикаментозная терапия позволят избежать развития деменции. Деменция с тельцами Леви и лобно-височная дегенерация являются более редкими причинами слабоумия. Кроме вышеназванных заболеваний, деменция может развиваться после различных травм и инфекционных болезней головного мозга, при хроническом алкоголизме и нарушениях обмена веществ. По мнению Марии Николаевны, близким людям очень важно своевременно распознавать основные признаки приближающейся деменции у своих пожилых родственников, такие как снижение памяти на текущие события, апатия — ослабление интереса к окружающему, рассеянность, снижение инициативы, социальной, физической и интеллектуальной активности, усиление зависимости от окружающих, быстрая утомляемость, повышенная сонливость в дневное и вечернее время, повышенная тревожность. Кроме того, особую тревогу должна вызвать тенденция к самоизоляции, ограничение круга общения, ослабление чувства времени.

Если человек постоянно теряет важные вещи — документы, ключи и т.п., кладет вещи в совершенно несвойственные места, подозревает, что потерянные вещи украдены, не поддается разубеждению, много раз переспрашивает одно и то же, забывая ответ, с трудом ориентируется на улице, делает грубые ошибки в том, что раньше давалось легко, например, при заполнении квитанций, нужно срочно обратиться к специалисту, так как перечисленные симптомы могут являться признаками деменции.

Невролог подчеркивает, чтобы помочь людям с нарушениями памяти и деменцией, необходима эффективная координированная комплексная работа с участием участковых терапевтов, гериатров, неврологов, психиатров, диагностических, а также социальных служб.