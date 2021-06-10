РКБ №3 отказалась от бумажной ЭКГ

Республиканская клиническая больница №3 полностью перешла с пленочной ЭКГ, спирографии, суточного мониторирования ЭКГ и АД на цифровую обработку.

Как сообщил инженер медицинского оборудования РКБ №3 Максим Дмитриевич Максимов, в больнице внедрена электронная система для регистрации и дистанционной передачи ЭКГ двух видов: электрокардиографов EASY ECG на базе ноутбука и переносных телемедицинских электрокардиографов на базе планшета.

Это важное событие, которое коллектив больницы расценивает как существенное усовершенствование методов практической работы, прокомментировала старший врач функциональной диагностики Клинико-диагностического отделения РКБ №3 Елена Васильевна Филиппова. Она отметила, что цифровизация существенно упростила передачу данных ЭКГ из территориально удаленных стационаров на рабочее место врача функциональной диагностики, которое расположено в поликлинике. Важно добавить, что в состав РКБ №3, помимо поликлиники (ул. Кирова, 34), входят подразделения, территориально удаленные друг от друга, в том числе здание отделения профосмотров (ул.Горького, 94), два загородных стационара – Лечебно-реабилитационный центр и Гериатрический центр в настоящее время вновь перепрофилированный под инфекционный стационар для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией Covid-19.

Нововведение позволяет врачам функциональной диагностики описывать электрокардиограммы практически сразу после их регистрации и отправлять заключение в электронную историю болезни или в амбулаторную карту больного буквально в считанные минуты. Это означает, что теперь врачи регистрируют ЭКГ с помощью электронного цифрового регистратора непосредственно возле постели больного и мгновенно передают данные через интернет на рабочее место врача для оперативной обработки. После расшифровки, электрокардиограмма с заключением кардиолога автоматически сохраняется в рdf формате в сетевой папке, что обеспечивает ее архивирование. Все это дает возможность медработникам на местах просмотреть и распечатать ЭКГ с заключением любого пациента. Для врача функциональной диагностики обработка электронной ЭКГ удобна еще и тем, что при ее рассмотрении можно менять скорость записи, вольтаж, измерять зубцы и интервалы как автоматически, так и вручную.

«В нашей больнице регистрация и обработка ЭКГ производится при помощи модульной системы дистанционного анализа ЭКГ «EASY ECG». Мы полностью перешли на нее в течение последних двух лет», — с удовольствием делится новостями Елена Васильевна. Как она пояснила, регистрация ЭКГ осуществляется при помощи компьютерных электрокардиографов на базе переносных ноутбуков, установленных в кабинетах регистрации ЭКГ и в приемных покоях больниц. А для работы в палатах и в отделении реанимации используются более компактные планшеты, при помощи которых медицинские сестры осуществляют запись ЭКГ непосредственно у постели больного и сразу же отправляют через интернет для составления заключения врачам. Кроме этого, система позволяет врачам функциональной диагностики, не выходя из своего дома, осуществлять круглосуточное дежурство с обслуживанием двух стационаров.

Таким образом, РКБ №3 стала новатором в этой области, в условиях пандемии перейдя на такую систему работы и отказавшись от рутинной бумажной электрокардиографии. По поводу преимуществ цифровизации, Елена Васильевна подчеркнула, что использование интернет – технологий помогает повысить качество оказываемой медицинской помощи, когда дорога каждая минута и любое промедление может иметь весьма негативные последствия для пациента. По ее мнению, в условиях пандемии именно такие современные методы работы в практической медицине приобретают наибольшую актуальность. В своем комментарии о преимуществах перехода на электронную ЭКГ, врач – терапевт отделения медицинской реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями Лечебно – реабилитационного центра РКБ №3 Владимир Николаевич Никаноров также отметил, что с появлением в ЛРЦ системы EASY ECG работа врачей намного облегчилась. По его словам, теперь лечащий врач может самостоятельно ознакомиться со «свежей» ЭКГ пациента, а также сравнить ее со старыми плёнками, так как описание ЭКГ в режиме реального времени появляется в медицинской информационной системе. Все это позволяет оперативно исключить острую сердечную патологию, нарушение ритма, ухудшение кровообращения в сердечной мышце и определиться с тактикой ведения пациента.

Важно подчеркнуть, что помимо обеспечения быстрого взаимодействия между клиническими и диагностическими службами, цифровизация отвечает принципам «Бережливого производства», которое позволяет существенно снизить использование бумаги и способствует сохранению природных ресурсов, а также избавляет от необходимости перевозки бумажных лент и сокращает затраченное рабочее время персонала.