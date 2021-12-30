РКБ №3 начнет обслуживать прикрепленное к поликлинике «ЯНЦ СО РАН» население

С 1 января 2022 года прикреплённому к ФГБУН ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН» населению оказание первичной медико-санитарной помощи будет осуществлять поликлиника Республиканской клинической больницы № 3.

В период новогодних выходных дней прикрепленное к ФГБУН ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН» население может сделать вызов врача по телефону колл — центра 507-211.

Важно отметить, что медицинская помощь будет оказываться по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, д. 34, согласно временному расписанию работы поликлиники на период выходных с 01 по 09 января 2022 г.

Запись пациента на первичный прием может быть выполнена одним из следующих способов: личным обращением в регистратуру поликлиники; через Call-центр поликлиники по телефону: 507-211; с помощью электронной записи через сайт www.er14.ru (единая регистратура); через портал Госуслуг.

Углубленную диспансеризацию после COVID-19 можно пройти в актовом зале поликлиники на ул.Кирова, 34: 03, 05, 08 января 2022 г. с 09.00-15.00 час.

Просим обратить внимание: после новогодних праздников, с 10 января 2022 г., врач-терапевт начнет принимать пациентов по адресу: г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 6. Кроме того, по этому адресу будет работать кабинет для сдачи клинических и биохимических анализов крови, мочи и кала. В этом же здании пациент может пройти электрокардиографию, суточное мониторирование артериального давления. Наряду с этим, по назначению врача пациенты смогут получить лечение в дневном стационаре и в процедурном кабинете.

Также в кабинете профилактики будут проводиться профилактические осмотры, откроется прививочный кабинет для иммунизации населения против гриппа, пневмококковой инфекции и новой коронавирусной инфекции covid 19. Там же можно будет получить прививки в рамках национального календаря профилактических прививок.

При этом, по направлению терапевта, прием врачей специалистов узкого профиля (гинеколога, кардиолога, невролога, отоларинголога, офтальмолога, уролога, травматолога, хирурга, эндокринолога) и диагностические исследования, такие как ФЛГ, УЗИ, ФГДС, КТ и рентгенография, плановая диспансеризация и углубленная диспансеризация для перенесших ковид, а также иная медицинская помощь, будут оказываться по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, д. 34.