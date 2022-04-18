18.04.2022
08:57
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Красота & Здоровье

РКБ №3 и Якутская епархия подписали договор о сотрудничестве


На днях одно из старейших в республике медорганизаций «Республиканская клиническая больница №3» и Якутская епархия подписали договор о сотрудничестве, в рамках которого священники могут проводить духовные беседы и проводить богослужения по желанию пациентов или их законных представителей.
Согласно принятым регламентирующим документам, при проявлении пациентом или его законным представителем желания/требования вызвать священнослужителей Русской Православной Церкви, работники медорганизаций обязаны передать заявку с указанием необходимой информации в религиозную организацию в течение суток, а в случае угрозы жизни, в течение 2 часов. Важно отметить, что все Таинства в больничных условиях проводятся по сокращенному чинопоследованию и длятся от 10 до 30 минут.
Первый в истории республики Договор о сотрудничестве между больницей и Якутской Епархией был подписан архиепископом Якутским и Ленским Романом и главным врачом РКБ №3  Ольгой Татариновой.
В память о знаменательном событии Владыка Роман передал в дар коллективу Республиканской клинической больницы №3 образ святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого), выдающегося врача и архиерея.

Источник: Пресс – секретарь ГАУ РС(Я) «РКБ №3» Яна Байгожаева
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