РКБ №3 и Якутская епархия подписали договор о сотрудничестве



На днях одно из старейших в республике медорганизаций «Республиканская клиническая больница №3» и Якутская епархия подписали договор о сотрудничестве, в рамках которого священники могут проводить духовные беседы и проводить богослужения по желанию пациентов или их законных представителей.

Согласно принятым регламентирующим документам, при проявлении пациентом или его законным представителем желания/требования вызвать священнослужителей Русской Православной Церкви, работники медорганизаций обязаны передать заявку с указанием необходимой информации в религиозную организацию в течение суток, а в случае угрозы жизни, в течение 2 часов. Важно отметить, что все Таинства в больничных условиях проводятся по сокращенному чинопоследованию и длятся от 10 до 30 минут.

Первый в истории республики Договор о сотрудничестве между больницей и Якутской Епархией был подписан архиепископом Якутским и Ленским Романом и главным врачом РКБ №3 Ольгой Татариновой.

В память о знаменательном событии Владыка Роман передал в дар коллективу Республиканской клинической больницы №3 образ святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого), выдающегося врача и архиерея.

