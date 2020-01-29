Рисунки из Освенцима представят в Якутске

С 27 января в рамках мероприятий, посвященных международному Дню памяти жертв Холокоста в Национальном центре народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх» открылась выставка репродукций известного художника-солдата, участника освобождения концлагеря Освенцим в 1945 году Зиновия ТОЛКАЧЕВА, выполненных на территории лагеря с натуры.

Главным итогом наступления Советских вооруженных сил на варшавско-берлинском направлении было освобождение Польши.

Гитлеровцы уничтожали польскую культуру, Польша была покрыта сетью концентрационных лагерей. Весь мир знает о концлагере в Освенциме.

Это был гигантский лагерь смерти, одновременно в нём содержалось от 180 до 250 тысяч узников. До 1945 года каждый день туда пребывало от 3 до 5 железнодорожных эшелонов с заключёнными. И ежедневно в газовых камерах и крематориях концлагеря погибало 10-12 тысяч ни в чем не повинных людей.

Всего за годы войны гитлеровцы истребили там свыше 4 млн человек.

Выставка проходит на 3 этаже в здании Дома дружбы им. А.Е. Кулаковского. Фойе национального центра «Симэх». Вход свободный