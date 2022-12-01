01.12.2022
20:00
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Происшествия

Рискуя жизнью людей — на таксистов завели уголовное дело


По данным следствия, 29 ноября 2022 года мужчины на автомобилях марки «KIA RIO» и «TOYOTA IPSUM» перевезли пассажиров через реку Лена из города Якутска в поселок Нижний Бестях при запрете движения транспорта по ледовой переправе и установленных знаках. Движение по неокрепшему льду подвергло опасности жизни и здоровье перевозимых пассажиров.
Возбуждены уголовных дела в отношении двух мужчин по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
Нарушения зафиксировал экипаж патруля ОГИБДД ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району во время проведения рейда. Расследование продолжается.

Фото: Sakhalife
Источник: Пресс-служба СУ СК России по Республике Саха (Якутия)

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