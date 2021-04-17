Рисковать не можем. Реконструкция главного аэропорта Якутии

Айсен Николаев провел совещание по реконструкции аэропортовых комплексов в Якутии. Глава республики проверил, как идет реконструкция аэропортовых комплексов в Якутске и Нерюнгри. Это два аэропорта, откуда совершаются рейсы за пределы республики.

Главе доложили, что реконструкцию аэропорта Нерюнгри планируют завершить в октябре 2022 года. За это время подрядчик обновит взлетно-посадочную полосу и построит новое служебно-пассажирское здание площадью 9 тыс. кв. м. с пропускной способностью 300 пассажиров в час. Сегодня готовность объекта составляет 30%.

Изначально реконструкция аэропортового комплекса Нерюнгри предусматривала ограничение на прием воздушных судов I-II класса с августа 2021 года по декабрь 2022 года, но затем этот срок был сокращен до 4-х месяцев. Работы на взлетно-посадочной полосе начнутся 1 июля. В это время пассажиры смогут вылетать в центральные города России через Якутск или Благовещенск. И уже с 1 ноября 2021 года аэропорт возобновит прием воздушных судов с 1 по 3 классы без ограничений.

Заслушав позицию кабинета министров и заказчика, которым выступает ФКП «Аэропорты Севера», Айсен Николаев выразил уверенность, что реконструкция аэропорта Нерюнгри будет завершена в установленные сроки. По его мнению, определенные риски есть по аэропорту Якутска, реконструкция которого из-за допущенных ранее ошибок при разработке проектно-сметной документации была перенесена на 2021 год. Сроки его реконструкции совпадают со сроками реконструкции аэропорта Нерюнгри, который обычно выступает запасным аэродромом.

С 16 мая по 1 октября 2021 года полеты в аэропорту Якутска будут осуществляться на участке взлетно-посадочной полосы длиной в 1 628 метров. А при таких условиях смогут летать только воздушные суда 3-4 класса и модифицированные Boeing-737-700. Прямые рейсы до Москвы будут осуществляться авиакомпаниями «Якутия» с технической посадкой в Барнауле и «Алроса» – в Мирном. В сентябре здесь начнут устанавливать соединительный пандус, который уже в октябре обеспечит бесперебойную работу аэропорта на время его реконструкции.

Айсен Николаев поручил участникам совещания оценить и проработать все риски, связанные с получением заключения проектно-сметной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России», которая запланирована на 30 апреля. Он также напомнил, что любой незначительный срыв сроков выполнения строительно-монтажных работ может привести к приостановке полетов в зимний период.

«Прошу с полной ответственностью подойти к решению данных вопросов. Вы должны до 1 августа закончить работы по полосе и к 1 сентября приступить к установке пандуса, чтобы пройти потом мероприятия по сертификации, обеспечить полеты в зимний период и уже готовиться к летнему периоду 2022 года», — сказал глава.

Напомним, что по комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры сегодня в Якутии продолжается реконструкция аэропортов Олекминска, Нерюнгри, Жиганска, Нюрбы, Мирного и Якутска. В прошлом году завершилось строительство аэропорта Верхневилюйска.

Всего до 2024 года должны быть модернизированы 16 аэропортовых комплексов. Помимо вышеперечисленных, аэропорты обновят в Черском, Хандыге, Белой Горе, Вилюйске, Депутатском, Сангаре, Полярном, Усть-Нере и Магане. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 38,6 млрд рублей.