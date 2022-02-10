Рискованные инвестиции. Черные брокеры продолжают привлекать деньги якутян

В полицию Вилюйского района обратилась местная жительница. Пенсионерка рассказала, что мошенники под видом представителей крупной инвестиционной компании убедили ее внести вклады в биржевую платформу.

Потерпевшая пояснила, что лжеброкер предложил купить акции и пообещал высокую прибыль. В ходе общения потерпевшая согласилась и последовала инструкциям мошенника. Таким образом, женщина собственноручно перевела на неизвестные счета свои сбережения. Кроме того, по указанию звонившего она оформила в банке кредитную карту и сообщила злоумышленникам ее реквизиты, после чего с двух ее карт были списаны 250 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила более 430 тысяч рублей.

В аналогичную ситуацию попала жительница Хангаласского района. Поверив лжеброкеру, пенсионерка выполнила все его инструкции и различными суммами перечисляла свои деньги на неизвестные счета, думая, что играет на фондовой бирже. Имитируя прибыль на фейковом сайте, злоумышленники убедили женщину оформить кредит в банке и внести все заемные средства. Таким образом, потерпевшая отдала аферистам более 700 тысяч рублей.

Полиция призывает граждан не переходить по сомнительным ссылкам и не верить рекламе, предлагающей быстрое обогащение на биржевых платформах, инвестициях и криптовалюте. Мошенники умеют убеждать и предлагают играть на более крупные суммы, для этого они просят брать кредиты и вносить их на названные ими счета. Желая заработать легкие и быстрые деньги в сети, граждане собственноручно перечисляют все свои сбережения на подставные счета и в итоге погружаются в огромные долги перед банками.

Не рискуйте и не инвестируйте мошенникам!