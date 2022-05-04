Фотофакт: Рискнули переправиться через Лену — остались без авто…

Удивляют водители, которые в эти дни рискуют переправляться на своих автомобилях, не взирая на запреты и просто здравый смысл. И печальный результат… Переправа Якутск — Н.Бестях, 4 мая 2022 г. Провалился УАЗ с загруженным багажником. Фото DPSYKT14

Источник: тгк DPSYKT.14, 2Удивительная Якутия"

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