Риск холодового инфаркта при морозной погоде

Кардиологи часто говорят о рисках холодового инфаркта. Что же это такое, кто в зоне риска и как его предупредить, aif.ru рассказал врач-кардиолог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Егор Новиков.

Под холодовой стенокардией (инфарктом) понимают приступ сердечных болей, возникающий при резком перепаде температуры. Чаще всего отмечается проблема, когда человек выходит зимой из теплого помещения на улицу при морозе.

Причиной этому является спазм артерий — сужение просвета в них (речь идет про периферическую проблему на руках и ногах), создающий дополнительное сопротивление току крови и увеличивающий нагрузку на сердце. Также может случиться и рефлекторный спазм сосудов сердца, ухудшающий кровоснабжение миокарда (сердечной мышцы). Если приступ болей затягивается, то может развиться полноценный инфаркт!

Группа риска

Наиболее часто с такой проблемой рискуют столкнуться люди:

после сильных психоэмоциональных переживаний;

испытывающие хронический стресс;

курильщики.

Из-за неправильной работы вегетативной (автономной) нервной системы у них нарушена регуляция сосудистого тонуса, которая и является причиной болезни.

Как распознать?

Понять, что у вас есть такая проблема, очень легко. Если при выходе на мороз или, наоборот, при заходе в теплое помещение после мороза, возникают боль и дискомфорт в грудной клетке, то это повод обратиться к врачу. Бывает, что реакция может развиться в ответ на выпитую холодную воду.

Игнорировать проблемы с сердцем не стоит, равно как и ждать, что пройдет само, ведь при развитии полноценного приступа счет может идти на минуты.