Риэлтор Уварова требует ареста блогера Рожиной — СМИ

9 февраля блогер, ранее журналист Сусанна РОЖИНА была задержана с поличным при принятии взятки в своем офисе, сообщили правоохранительные органы. Двое суток блогер провела в СИЗО. Заявление написала риэлтор Гульнара УВАРОВА.

11 февраля Якутский городской суд, принимая во внимание, что обвиняемая полностью признала свою вину, принесла извинения заявительнице, имеет троих несовершеннолетних детей и престарелых родителей, раньше не имела проблем с законом, вынес решение о мере пресечения – домашний арест. Выбрать меру пресечения, не связанную с арестом, просили в коллективном письме известные журналисты, коллеги Рожиной.

Сегодня News.Ykt.Ru сообщает, что Сусанну Рожину могут заключить под стражу.

Решение Якутского городского суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Сусанне Рожиной заново рассмотрят в Верховном суде Якутии. Апелляционную жалобу подала директор агентства недвижимости РЦНиК Гульнара Уварова. Прокуратура поддерживает заключение под стражу Рожиной, сообщает издание со ссылкой на свой источник.

Как сообщалось со слов директора агентства недвижимости РЦНиК Гульнары Уваровой, Рожина вымогала 50 миллионов рублей и была поймана с поличным при передаче денег.

Ранее блогер в своем телеграм-канале сообщала о том, что ведет несколько расследований, в том числе и о картельном сговоре застройщиков. 10 февраля было возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в особо крупном размере).

Под домашний арест помещен и предполагаемый сообщник Рожиной, 40-летний Ринат АБСАЛАХОВ.

МВД Якутии разыскивает лиц, пострадавших от действий Сусанны Рожиной.

News.Ykt.Ru сообщает еще об одном эпизоде вымогательства, когда Рожина и ее сообщники угрожали врачу закрытием клиники, требуя три миллиона рублей.