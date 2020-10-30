РИД подтвердил высокий уровень корпоративного управления в АЛРОСА

30 октября 2020 г. – Российский институт директоров (РИД) подтвердил Национальный рейтинг корпоративного управления (НРКУ) АЛРОСА на уровне 8 «Передовая практика корпоративного управления».

НРКУ 8 означает, что АЛРОСА соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления, следует существенной части рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления, а риски потерь собственников, связанных с качеством корпоративного управления, оцениваются как незначительные.

РИД, в частности, отмечает, что Наблюдательный совет АЛРОСА сбалансирован с точки зрения наличия у его членов ключевых навыков, необходимых для эффективной работы. Они обладают навыками в области стратегического менеджмента, корпоративного управления, корпоративных финансов, инвестиционной деятельности, финансового учета, управления рисками, а также специфическими для сферы деятельности компании знаниями.

К числу положительных моментов в практике корпоративного управления АЛРОСА, РИД относит положительную дивидендную историю; привлечение на конкурсной основе к аудиту финансовой отчетности общепризнанной аудиторской компании; создание условий для использования электронных средств связи при реализации акционерами своих прав; избрание старшего независимого директора в Наблюдательном совете; расширение компетенций Набсовета в части одобрения существенных сделок и другие.

Рейтинг АЛРОСА был повышен до НРКУ 8 впервые в 2018 году. На сегодняшний день более высокий рейтинг в России имеет лишь одна компания.

С полным текстом пресс-релиза Российского института директоров можно ознакомиться здесь.