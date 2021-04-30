РФА-Инвест и РДР Групп соболезнуют

Выражаем искренние соболезнования Поисееву Дмитрию Николаевичу от имени руководства и сотрудников компаний АО ИФК «РФА-Инвест» и ООО «РДР Групп» в связи с безвременной кончиной матери Поисеевой Акулины Степановны. Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с вами.

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