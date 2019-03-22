Результаты тестирования абитуриентов в МАШ будут известны завтра

С 19 по 21 марта прошло тестирование желающих обучаться в Международной Арктической школе. По итогам тестирования будет сформирован рейтинг абитуриентов по предметам. Лучшие будут приглашены в специальные смены Малой академии наук и Центра отдыха и оздоровления «Сосновый бор».

Организаторы отмечают, что интерес к тестированию был значительным. Всего приняло участие 1188 детей. Из арктических и северных улусов — 426, из города Якутска — 582. В тестировании также приняли участие дети из Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Китая.

Тестирование было проведено во всех районах республики, в том числе в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера, таких как с. Оленегорск Аллаиховского района, с. Юрюнг-Хайя Анабарского района, с. Таймылыр Булунского района, с. Себян-Кюель Кобяйского, района с.Андрюшкино Нижнеколымского района, с.Иенгра Нерюнгринского района и другие.

С 23 марта результаты будут доступны на сайте, где проходило тестирование.

«По итогам этого важного тестирования, мы увидим картинку качества по предметам по всей республике. Дети смогут реально оценить свои знания и в течение года целенаправленно позаниматься, чтобы соответствовать облику абитуриента МАШ,» — сообщает Наталья Ситникова, менеджер Международной Арктической школы.

Напомним, здание Международной Арктической школы будет готово в конце 2019 года, а школа начнет работать с сентября с 2020 года