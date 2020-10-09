Результаты тестов на Covid-19 будут выдавать быстрее

Сегодня, 9 октября, Ольга БАЛАБКИНА, заместитель председателя правительства РС(Я), проинформировала журналистов о том, что текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация остается напряженной.

В Якутии за последние сутки выявлены 107 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе, 70 случаев – в Якутске.

В столице преобладает заражение коронавирусом от корпоративных контактов. Ольга Балабкина ещё раз напомнила об ответственности всех работодателей по соблюдению принятых в республике мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в коллективах и на рабочих местах, также о необходимости максимального направления сотрудников на удаленный формат работы.

Вирус зафиксирован в районах республики: в Амгинском, Мирнинском – по 5 случаев, в Алданском, Хангаласском, Чурапчинском – по 4 случая, в Усть –Алданском – 3, в Вилюйском, Горном, Нерюнгринском, Олекминском, Таттинский – по 2 случая, в Намском, Оленекском – по 1 случаю.

Всем заболевшим оказывается соответствующая медицинская помощь. Их ближайшие контакты выявлены и изолированы, чтобы обезопасить окружающих от возможного распространения вируса.

За последние сутки зарегистрирован один летальный исход от COVID-19. Ольга Балабкина сообщила, что растет процент больных, которые находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки лабораториями республики проведено 5 267 исследований на коронавирус. Всего с начала пандемии обработано 517 078 тестов. Это один из самых высоких показателей тестирования по России. Отмечено, что 14 лабораторий вполне справляются с большими объемами проводимых исследований.

«Приняты дополнительные меры, чтобы быстрее выдавать результаты тестов», – отметила вице-премьер.

Базовой задачей в борьбе с коронавирусом, которую постоянно актуализирует глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ, является усиление ответственности глав муниципальных образований, руководителей предприятий и учреждений за нарушение принятых санитарных требований, привлечение к ответу тех, кто нарушает правила ведения деятельности в условиях распространения опасного вируса.

В Якутске за прошедшие двое суток была приостановлена работа десяти автобусов на разных городских маршрутах из-за нарушения масочного режима. Повторные проверки выявили ряд нарушений в предприятиях торговли. Подано прошение в суд о приостановлении их деятельности.

В данное время во всех муниципальных образованиях усилена деятельность административных комиссий, проходят проверки.

Контрольно-надзорная работа направлена не только на предприятия торговли и общепита, но и на учреждения по обслуживанию граждан. Так, был выявлен случай нарушения санитарных норм при приеме посетителей в управлении социальной защиты в одном районе. Приняты соответствующие меры.

Ольга Балабкина отметила, что при выявлении нарушений во многом помогает бдительность граждан, которые сообщают о ненадлежащем отношении к обеспечению безопасности людей.