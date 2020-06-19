19.06.2020
16:45
87
Коронавирус
Результаты тестирования главы Нерюнгринского района ждем — Балабкина
Ольга Балабкина сообщила, что глава Нерюнгринского района Виктор Станиловский находится в провизорном отделении ЦРБ.
«Результаты тестирования ждем. С ним разговариваем практически каждый день, он продолжает осуществлять руководство районом и о состоянии своего здоровья информирует жителей района», – сказала вице-премьер.
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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