Результаты тестирования главы Нерюнгринского района ждем — Балабкина

«Результаты тестирования ждем. С ним разговариваем практически каждый день, он продолжает осуществлять руководство районом и о состоянии своего здоровья информирует жителей района», – сказала вице-премьер.

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