19.06.2020
16:45
87

Коронавирус

Результаты тестирования главы Нерюнгринского района ждем — Балабкина

Ольга Балабкина сообщила, что глава Нерюнгринского района Виктор Станиловский находится в провизорном отделении ЦРБ.

«Результаты тестирования ждем. С ним разговариваем практически каждый день, он продолжает осуществлять руководство районом и о состоянии своего здоровья информирует жителей района»,  – сказала вице-премьер.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх