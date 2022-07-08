Результаты спортсменов Сунтарского улуса в Играх народов Якутии

7 июля 2022 года, в Усть-Алданском улусе на VIII Спортивных играх народов Республики Саха (Якутия) спортсменам Сунтарского улуса занявшим почетные места на соревнованиях вручили памятные медали. В классическом луке среди женщин Гаврильева Рената заняла 1 место В классическом луке среди мужчин Федоров Айаал занял 2 место В общекомандном зачете в дисциплине стрельба из лука команда Сунтарского улуса заняла 2 место Легкая атлетика в дисциплине бег на 1500 метров Наталья Леонтьева заняла 1 место

Легкая атлетика в дисциплине спортивная ходьба на 5000 метров среди мужчин Иванов Ньургун занял 2 место Легкая атлетика в дисциплине толкание ядра спорт лиц с пода Дмитриева Алена заняла 2 место Легкая атлетика в дисциплине спорт для глухих на дистанции 200 метров Васильева Айыына заняла 2 место По стрельбе из пневматического пистолета Спирова Сардаана заняла 2 место По стрельбе из пневматической винтовки Михайлова Тамара заняла 3 место По стрельбе из пневматического пистолета-сурдо Михайлов Илларион занял 2 место В общекомандном зачете в дисциплине пулевая стрельба команда Сунтарского улуса заняла 3 место

Фото: Пресс-службы Администрации МР «Сунтарский улус (район)» Источник: Пресс-служба Администрации МР «Сунтарский улус (район)»

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