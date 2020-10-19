Результаты анализов должны быть готовы за 4 дня! — Балабкина

Вице-премьер Ольга Балабкина сообщила, что для снижения нагрузок на лаборатории ПЦР анализы также проводятся с применением методов ИФА и ИХА. При этом по всей республике сроки предоставления результатов анализов не должны превышать четырёх дней.

Министр здравоохранения Елена Борисова доложила, что по республике развёрнуто 2 518 коек, за выходные дополнительный коечный фонд развёрнут в городе Якутске, Алданском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Таттинском, Хангаласском районах.