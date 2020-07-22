Семейная драма: Верховный суд Якутии рассмотрел уголовное дело

Верховный суд Якутии выпустил следующий пресс-релиз:

«Верховный Суд Республики Саха (Якутия) рассмотрел уголовное дело по обвинению Н. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

К Н. обратился дядя А., который жаловался на своего племянника и просил его «проучить», за вознаграждение. Н. согласился «переломать руки и ноги» А. и взял деньги. Не желая лично принимать участие в причинении телесных повреждений А., Н. предлагает это выполнить Б. и Ф. за вознаграждение, на что они согласились и взяли аванс. Ф. изготовил обрез из двуствольного охотничьего ружья, и сообщил Б., что «перелома ног и рук» не будет, они лишат жизни А. Н. в известность об этом они не поставили. В ноябре 2018 года они совершили свой умысел, в результате чего А. скончался на месте.

Из вердикта присяжных заседателей установлено, что подсудимый Н. явился организатором причинения А. средней тяжести вреда здоровью, поскольку дал указания Б. переломать Ф. руки и ноги. Перелом конечностей по показаниям эксперта относится к средней степени тяжести вреда здоровью человека. Н. как организатор преступления вовлек в его совершение Ф. и Б. в качестве исполнителей преступления.

Вердиктом коллегии присяжных заседателей подсудимый Н. заслужил снисхождения.

Приговором Верховного Суда Республики Саха (Якутия) Н. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33 пунктом «г», «з» частью 2 статьи 112 УК РФ и назначено наказание 3 года лишения свободы условно с испытательного срока на 2 года.

Приговор суда не вступил в законную силу, и может быть обжалован сторонами.»