16.12.2021
18:42
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Происшествия

Резонансное ДТП в Якутске расследуется

Сегодня в Якутске, на улице 50 лет Советской Армии произошло ДТП. Автобус маршрута №1 возле магазина «Мархинка» съехал с дороги, сообщает ЦУР Якутии со ссылкой на Telegram crimyakutiaru.

ГИБДД проводит проверку, официальная версия причины ДТП будет озвучена после проверки. По предварительной версии водитель съехал в кювет избегая столкновения с другим транспортным средством. Жертв и пострадавших нет.

Фото: crimyakutiaru
Источник: ЦУР Якутии
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