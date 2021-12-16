Резонансное ДТП в Якутске расследуется

Сегодня в Якутске, на улице 50 лет Советской Армии произошло ДТП. Автобус маршрута №1 возле магазина «Мархинка» съехал с дороги, сообщает ЦУР Якутии со ссылкой на Telegram crimyakutiaru.

ГИБДД проводит проверку, официальная версия причины ДТП будет озвучена после проверки. По предварительной версии водитель съехал в кювет избегая столкновения с другим транспортным средством. Жертв и пострадавших нет.