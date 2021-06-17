Резонанс: Завершено расследование в Мындабинской школе

Чурапчинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование двух уголовных дел по обвинению двух 15-летних учащихся МБОУ «Мындабинская средняя общеобразовательная школа». В зависимости от роли каждого они обвиняются в нескольких эпизодах преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 ст. 163 УК РФ – вымогательство с применением насилия, а также ч.1 ст. 163 УК РФ – вымогательство с угрозой применения насилия.

Следствием установлено, что школьники в разное время вымогали у двух воспитанников школы в возрасте 12 и 14 лет денежные средства, а также предметы гардероба. При этом потерпевшие подвергались побоям, угрозам применения физического насилия.

Следователем тщательным образом изучены все обстоятельства совершенных противоправных действий в отношении несовершеннолетних. Проведены допросы, осмотры, экспертные исследования, ряд иных процессуальных действий. Совокупность собранных доказательств легла в основу обвинительного заключения, в ближайшее время материалы дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

В ходе следствия из уголовного дела выделены материалы по фактам истязаний 14-летним обвиняемым трех указанных школьников. По результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с недостижением им возраста уголовной ответственности.

Помимо этого, продолжается расследование уголовных дел в отношении 14-летнего ученика данной школы, который обвиняется следствием в совершении аналогичных преступлений в отношении 15-летнего подростка, и по факту халатности, допущенной должностными лицами образовательного учреждения.

Руководителем и заместителем руководителя Чурапчинского МСО СУ СК России по Республике Саха (Якутия) осуществлены личные приемы законных представителей несовершеннолетних потерпевших, в ходе которых разъяснена позиция следствия.

В рамках расследования в Управление образования Усть-Алданского района направлено представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, которое также направлено в министерство образования РС (Я). Данное представление рассмотрено при руководителе следственного отдела.

По итогам рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 12 работников образовательного учреждения, два воспитателя учреждения уволены с занимаемых должностей.