03.07.2021
11:44
437
Общество
Резонанс: Загадочное явление снял мой брат!
Наша информация о необычном явлении в небе над Якутией не оставила читателей равнодушными.
Кто-то увидел в явлении голову шамана, кто-то запаниковал » эмиэ туох эрэ ыарыыны а5алан бырахтылар ини!» (» снова какую-то болезнь скинули»), нерюнгринцы пишут, что такое наблюдают каждый месяц, вилюйцы — «запахло серой». В числе многих нас заинтересовал один коммент, утверждающий, что видео снято не жителями Кобяйского улуса, а на территории Амурской области якутянином, который ехал из Владивостока в Якутск.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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