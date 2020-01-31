Резонанс: Задержаны подозреваемые в избиении мужчины в центре Якутска

Ранее в социальных сетях было распространено сообщение о дерзком нападении на жителя Якутска, совершенное на ул. Курашова Якутска.

Напомним, что инцидент произошел после новогодних каникул. Потерпевший был госпитализирован.

МУ МВД России «Якутское» информирует, что подозреваемые задержаны. Ими являются четверо 20 и 21-летних уроженцев Якутска и Нюрбинского района.

Установлено, что около 20:00 часов потерпевший, возвращаясь с работы домой, проходил мимо бара, расположенного по ул. Курашова. Там между ним и посетителем бара, вышедшим на улицу в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт. В это время из бара «на помощь» другу выбежала «подмога» из троих нетрезвых приятелей. Толпа повалила мужчину на землю и стала пинать ногами.

Подозреваемых спугнул водитель, проезжавший в это время по данной улице. От света фар, направленных на злоумышленников, те сбежали, прихватив с собой рюкзак потерпевшего. Однако, дальнейшая помощь потерпевшему не была оказана. Мимо проезжавшие водители не вышли из автомашин, никто из свидетелей происшествия не позвонил на «02». Сообщение по факту совершенного грабежа и нанесении телесных повреждений жителю Якутска поступило в городское управление полиции 10 января из медицинского учреждения, куда пострадавший добрался самостоятельно и был госпитализирован с переломом челюсти.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 112 «Умышленное причинение средней степени вреда здоровью» и ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».

Уважаемые граждане! Полиция Якутска рекомендует вам незамедлительно сообщать на «02» о фактах противоправных действий, свидетелями которых вы стали. Это позволит полиции немедленно среагировать на ориентировку и раскрыть преступление «по горячим следам».