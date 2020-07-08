08.07.2020
18:48
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Происшествия

Резонанс: задержан мужчина, ударивший врача частной клиники Якутска

Сегодня, 8 июля в одной из частных стоматологических клиник Якутска произошел вопиющий случай.

Днем в поликлинику обратился мужчина. Как сообщает источник SakhaLife, в записи ему было отказано из-за его неадекватного поведения и полной записи к специалисту.

Далее, как видно из записи видеокамеры, мужчина направился за стойку ресепшен, взял сотрудницу в белом халате за руку, вывел ее за стойку, ударил в лицо, так, что женщина ударилась головой об стену. Затем он покинул помещение.

Пострадавшая обратилась в полицию.

Мужчина в данный момент задержан. Проводится проверка компетентными органами.

Мужчина раскаивается и просит прощения у пострадавшего врача и у всех жителей Якутска.

Гастарбайтер ударил врача частной клиники Якутска
Источник: SAKHALIFE.RU
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