Резонанс: Якутские ученые про новое антивирусное средство

Сегодня на волне профилактики от коронавируса нового типа, в местных СМИ стал популярен материал о микробиологическом средстве на основе двух штаммов якутских бактерий ТНП-3 и ТНП-5 – «Сахабактисубтил», вырабатывающий линейку полезных ферментов в кишечнике млекопитающих, включая каталазу и альфа-интерферон, полезные и для борьбы с вирусом COVID-19. В общей сложности материал на Сахалайф и других сайтах просмотрели порядка 40 000 читателей якутских электронных СМИ!

Биотехнологи благодарны якутянам за живой резонанс и отклики с запросами, поступившими на их почту, комментариями на сайтах и на ютьюбе!

Немножко расскажем, чем занимаются непосредственно ученые в лабораториях ветеринарной медицины. Там ведутся разработки микробных препаратов, проводятся исследования по технологии изготовления и применения пробиотических и вакцинных препаратов для северного животноводства, для профилактики болезней оленей, разрабатываются технологии изготовления вакцины против бруцеллеза оленей, борьбы с паразитарными болезнями, по инвазивным видам клещей и клещевых патогенов в Якутии, вызванных глобализацией и изменением климата, молекулярной генетики нематод, разработка экологически безопасных мер профилактики опасных паразитарных болезней животных и рыб на основе применения биотехнологических методов для контроля безопасности объектов животноводства и окружающей среды в условиях Якутии.

Разработаны и применяются вакцины против сальмонеллезного аборта и мыта лошадей, пробиотические препараты на основе биологически активных, местных природных штаммов такие как пробиотик «Сахабактисубтил», «Норд-Бакт» «Пантобакт», «Хонгуринобакт», изготовлена новая вакцина против мыта лошадей «Табын». В настоящее время проводятся исследования для разработки кисломолочных продуктов для человека и животных, обеззараживания объектов в присутствии животных, кормовых добавок и лекарственных средств для медицинского применения. Завершаются испытания инактивированной вакцины против ринопневмонии и ассоциированных вакцин против ринопневмонии, сальмонеллезного аборта и мыта лошадей.

Разработки сотрудников института, такие как производство экологически безопасных удобрений, оценка плодово-ягодных культур, методика долгосрочного прогнозирования объема заготовкисена, силоса и сенажа, метод обеззараживания навоза и птичьего помета с применением местного штамма «ТНП-3», применение биопрепарата «Сахабактисубтил», вакцин против мыта и сальмонеллезного аборта лошадей пользуются большим спросом не только в республике, но и далеко за ее пределами. Ученые-биотехнологи ЯНИИСХ имеют совместные проекты с Институтом биологии Шандуньской Академии наук (КНР) – в области изучения биологического препарата из палеомикрофлоры для применения в животноводстве и птицеводстве.

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Самое главное, внедренческий потенциал, например, лишь одной вакцины от ринопневмонии якутских лошадей, по самым скромным подсчетам, может дать минимум до 350 млн. рублей прибыли в экономику республики, за счет выхода жеребят, которые в обычных условиях погибают еще в чреве кобыл, зараженных ринопневмонией, присутствующей сейчас почти в каждом улусе Якутии! Поэтому заведующие лабораториями ЯНИИСХ, доктора наук, профессора Михаил Неустроев и Надежда Тарабукина вместе со своими коллегами не устают напоминать, что Якутии нужны свои вирусологические лаборатории и биотехнологический завод, ни много, ни мало! У исследователей института есть потенциал, есть кадры, готовится молодая смена. Поэтому Якутия должна иметь высокотехнологичное производство, использующее все лучшее в природе северного, сурового, но по-матерински одаряющего коренное население края.

Для полноценных медицинских применений препарата для человека необходимы клинические испытания. Поэтому необходим отклик о стороны нашей якутской медицины, например, со стороны аспирантов. В рамках своих исследований они могут начать данный процесс. Получились бы хорошие прикладные научные работы, были бы защищены кандидатские, а впоследствии, докторские диссертации. Как говорится, тема широка, глубока и просто нуждается в своих научных тружениках со стороны медицины. А там, поспеет и производство, именно свое производство, так нужное в нашу коварную болезнями эпоху. Ведь новые вирусы и бактерии рано или поздно могут возникать. Нужно быть к ним готовым самим, не уповая на заокеанский ВОЗ или Билла Гейтса. Одним словом это перспективное направление — пробиотики, впоследствии должные заменить антибиотики, которые год от года становятся бесполезными и к тому же вредными для того же иммунитета, который формируется именно в кишечном тракте человека и животных.

Предлагаем Вашему вниманию небольшой видеосюжет по биотехнологическим исследованиям ЯНИИСХ, в котором ученые будут рады интересным научным и деловым предложениям:

Приятного просмотра!

Справка:

Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства им. М.Г. Сафронова, а просто ЯНИИСХ, возглавляемый членом-корреспондентом РАН Леонидом Владимировым, – научная организация, занимающаяся фундаментальными, поисковыми и прикладными научными исследованиями в сфере животноводства, растениеводства, земледелия, защиты растений, ветеринарной медицины, переработки сельскохозяйственной продукции, экономики. В своем штатном составе 150 работников, в том числе 84 научных сотрудника, 10 докторов и 42 кандидата наук, 5 профессоров, 1 члена-корреспондента РАН. В институте – 15 научных подразделений, 2 малых инновационных предприятия – ООО «Наука» по производству семян сельскохозяйственных культур и ООО НПЦ «Хоту-Бакт» по производству биопрепаратов.