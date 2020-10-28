Резонанс: Якутия не может допустить закрытия Мирнинского театра

Переход театра г. Мирный под крыло старейшего театра Дальнего Востока – Русского драмтеатра им. А.С. Пушкина – не оптимизация. В первую очередь надо вернуть зрителя, обеспечить финансовую прозрачность, навести порядок в учреждении. Минкультуры Якутии отреагировало на выступление председателя Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина по данной ситуации.

Однобокая, непродуманная репертуарная работа Мирнинского театра, к сожалению, привела к значительному уменьшению зрительского интереса. Сегодня это самый малопосещаемый театр республики. Просторный зал на 500 мест закрыт. Театр много лет работает только в камерном формате на 120 мест, из которых чаще всего занято не больше половины. Сегодня же в условиях пандемии необходимо рассматривать работу без тесного контакта со зрителями в спектаклях малых форм.

В городе 32 тысячи жителей, но при этом театр в Мирном монополист, а в Якутске аудитория дробится на театры, кино, ДК и пр., и театры при жесткой конкуренции собирают залы.

В 2019 г. Мирнинский театр провел всего 87 показов спектаклей. Другие районные театры в этой работе куда успешнее: Нюрбинский театр — 166 показов, Театр кукол г.Нерюнгри — 240.

Решение об открытии филиала было выработано не в один день. Из Мирного поступали неоднократные жалобы на качество и тематику спектаклей. Более того, в репертуаре мало постановок, рассчитанных на воспитание подрастающего поколения зрителей. Не используется материал школьной образовательной программы. Созданный в 2008 году, театр за 12 лет работы, фактически не воспитал зрительскую смену.

Театр практически перестал гастролировать по Мирнинскому району республики, не выполняя свою главную задачу – работа со зрителями Якутии, независимо от места их проживания.

«К сожалению, председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Александрович Калягин в своем заявлении основывается только на односторонней трактовке ситуации перехода Театра г. Мирный под крыло старейшего театра Дальнего Востока – Русского драмтеатра им. А.С. Пушкина. Но министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) выражает уверенность, что Александр Александрович, будучи опытным управленцем, деятелем культуры, разберется в истинном положении дел. Ни о каком поглощении театра в Мирном, или его закрытии, об оптимизации речи нет. По большому счету то, что происходит в Мирном, это всего лишь смена руководства, не более. У Александра Александровича неверная информация и о том, что директор учреждения будет находиться не в театре. Это не так. Директор будет жить, и работать на месте — в Мирном. Художественное руководство возложено на заслуженного артиста Якутии Александра Лобанова. В век цифровых технологий, находясь на расстоянии всего 2 часов лета между Якутском и Мирным, он сможет грамотно выполнять все возложенные на него обязанности. Сейчас перед новым руководством театра стоит конкретная задача — выстроить чёткое и ответственное управление театром, как в хозяйственной его части, так и в репертуарной. Якутия не может допустить закрытия театра в городе Мирный», — отмечает министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов.

Неоднократно были жалобы на плачевное состояние здания, на нездоровую обстановку в коллективе. Театру понадобилась срочная аудиторская проверка, выявившая финансовые нарушения. Возник риск полной утраты театра в городе, из-за халатного отношения, как к учреждению, так и к работе со зрителями всех возрастов и социального положения. Республика не допустит закрытия театра в Мирном.

С учетом всех обстоятельств и с учетом аналогичного опыта ведущих театров России было принято решение о внедрении опыта старейшего театра Дальнего Востока, на протяжении нескольких лет самого посещаемого театра республики – Русского драмтеатра.