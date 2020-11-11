Резонанс: выселяют из служебной квартиры фельдшера ковидной бригады

В социальных сетях распространяется информация о том, что Минздрав Якутии выселяет фельдшера ковид-бригады. По данной информации Медицинский центр города Якутска поясняет:

Жилье в общежитии, которое должен освободить бывший работник Станции скорой медпомощи М., будет предоставлено работнице указанного медучреждения А., нуждающейся в жилье, также являющейся представителем коренных малочисленных народов Севера.

Супруг А. также является медицинским работником, в семье — несовершеннолетний ребенок. Оба родителя задействованы в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Документы медработницы А. соответствуют Положению, ей согласовано заселение.

Иск о выселении бывшего работника М. Станции скорой медпомощи из служебного помещения был удовлетворен решением суда от 29 ноября 2019 года. Решение суда ответчиком не было обжаловано, вступило в законную силу, действует исполнительное производство.

Длительное время служебное жилье фактически простаивает, в то время как действующая сотрудница Станции скорой медпомощи А. вынуждена снимать квартиру и ждать, пока оно освободится.

Отметим, что при расторжении трудового договора с работником, который является нанимателем служебного жилого помещения по представлению на квоту медицинского учреждения-работодателя, за уволившимся работником не сохраняется право на данное служебное помещение. Договор найма с уволенным работником расторгается, а медицинская организация имеет право на предоставление данного служебного жилого другому своему работнику, нуждающемуся в жилье в порядке очереди.

В Положении о порядке предоставления жилых помещений в общежитии для медицинских и фармацевтических работников из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, проживающих на территории Республики Саха (Якутия), утвержденном соответствующим приказом Министерства здравоохранения РС(Я), не предусмотрена возможность перераспределения квот между лечебными учреждениями в случаях увольнения работников из одного медучреждения и их трудоустройстве в другое.

Договор найма жилого помещения заключается только на период трудовых отношений медицинского и фармацевтического работника с учреждением, подведомственным Министерству здравоохранения РС(Я), в данном случае — с ГБУ РС(Я) «Станция скорой медицинской помощи».

Квота, по которой медработнику М. распределили жилое помещение в указанном общежитии, является квотой для работников ГБУ РС(Я) «Станция скорой медицинской помощи». Квоты, распределенные между медицинскими организациями РС(Я), расположенные на территории ГО «Город Якутск» и закрепленные за ними, сохраняются за данными учреждениями.

Просим представителей средств массовой информации в спорных ситуациях обращаться за разъяснением в медицинскую организацию или Минздрав Якутии.