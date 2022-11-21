Резонанс: Водителя лодки будут судить за гибель пассажира

Якутский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 24 августа 2022 года в дневное время обвиняемый, управляя моторной лодкой «Крым» в отсутствие права на управление маломерным судном, двигался вниз по течению реки Алдан от п. Усть-Мая Усть-Майского района Республике Саха (Якутия). При этом судоводитель не осуществил должного визуального наблюдения за окружающей обстановкой и находящимися на пути следования преградами, что привело к наезду судна на неустановленное подводное препятствие.

В результате этого произошло опрокидывание маломерного судна и четверо лиц оказались в воде. Одна женщина утонула, судоводителя и двух пассажиров удалось спасти.

Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал в полном объеме.

Предварительное расследование проведено Якутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.

Уголовное дело направлено в Усть-Майский районный суд Республики Саха (Якутия) для рассмотрения по существу.