29.04.2021
15:45
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Происшествия

Резонанс: В Якутске снова потушили вечный огонь

В полицию сегодня днем поступил сигнал о том, что группой молодых людей потушен огонь мемориала «Вечный огонь» на площади Победы г. Якутска.

Ориентировка с приметами подростков разошлась по всем автопатрулям. Сотрудники Росгвардии столичного отдела вневедомственной охраны получили сообщение из дежурной части, откуда направились сразу к месту происшествия, где и были задержаны подходящие под описание подозреваемые. 

Росгвардейцы доставили подростков в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанные пояснили, что затушили огонь снегом. 

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)
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