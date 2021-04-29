29.04.2021
15:45
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Происшествия
Резонанс: В Якутске снова потушили вечный огонь
В полицию сегодня днем поступил сигнал о том, что группой молодых людей потушен огонь мемориала «Вечный огонь» на площади Победы г. Якутска.
Ориентировка с приметами подростков разошлась по всем автопатрулям. Сотрудники Росгвардии столичного отдела вневедомственной охраны получили сообщение из дежурной части, откуда направились сразу к месту происшествия, где и были задержаны подходящие под описание подозреваемые.
Росгвардейцы доставили подростков в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.
Задержанные пояснили, что затушили огонь снегом.
Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)
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