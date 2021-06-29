Резонанс в Якутске: Младенца забрали у матери после инцидента в соцсетях

Недавно в социальных сетях была распространена видеозапись, на которой молодая женщина вместе с мужчиной распивают алкоголь и при них находится грудной ребенок в коляске.

Выяснилось, что кроме 8-месячной девочки, зафиксированной на видео, у женщины есть еще двое малолетних сыновей, которые в настоящий момент находятся у родственников в одном из районов республики.

По словам инспектора ПДН, в арендуемой семьей квартире, было налицо отсутствие условий, необходимых для ребенка: всюду грязь, на полу пустые бутылки из-под алкоголя, мать находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и вела себя агрессивно. При этом 8-месячный ребенок находился там же.

Установлено, что женщина регулярно употребляет алкоголь со своими двоюродными братьями. Опрошены другие лица, которые подтверждают факт не единичности такого поведения.

В отношении матери составлены протоколы по ч. 2 ст. 20.1 «Мелкое хулиганство» и ч. 1 ст. 5.35 «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, а также поставлена на профилактический учет. До суда женщина помещена в камеру для административных задержанных.

Малолетнюю девочку передали работникам государственного дома ребенка.