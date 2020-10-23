Резонанс: В Якутии завершено расследование зверского убийства

Нюрбинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) с дислокацией в Сунтарском районе завершено расследование уголовного дела по обвинению 25-летнего мужчины в умышленном причинении смерти другому человеку, совершенном с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Следствием установлено, что 18 марта 2020 года обвиняемый в компании со своей 19-летней сожительницей, родной сестрой и другом-спортсменом в своем частном доме распивал спиртные напитки. Во время распития спиртного обвиняемый и его сестра разошлись по своим комнатам и легли спать, а его девушка и друг остались в зальной комнате, где продолжили употребление спиртного.

Через некоторое время обвиняемый проснулся и вернулся в зальную комнату, где увидел свою девушку и друга в интимной обстановке. Заметив его появление, друг обвиняемого поспешно покинул дом.

В это время обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения из чувства ревности, предвидя неизбежность наступления смерти и желая этого, проявляя исключительные безжалостность и жестокость, нанес множественные удары по различным частям тела с использованием подручных предметов – металлических стульев и швабры. После чего облил девушку кипятком, причиняя особые страдания и мучения.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия. Причиной ее смерти стал термический ожог III степени, осложнившийся ожоговым шоком.

Позже мужчина был задержан и по ходатайству следствия заключен под стражу. Свою вину в умышленном причинении смерти девушке он не признал, пояснив, что не имел намерения совершать ее убийство, однако следствием собрано достаточное количество доказательств его умышленных действий, которые легли в основу обвинительного заключения.

В связи с несоблюдением этических норм другом обвиняемого — спортсменом, которое явилось причиной и обстоятельством, способствовавшим совершению данного особо тяжкого преступления, следователем в порядке ч. 2 ст. 158 УПК РФ в адрес Государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканский центр спортивной подготовки сборных команд РС (Я)» внесено представление. По результатам его рассмотрения спортсмен привлечен к дисциплинарной ответственности. Кроме того, Министерству по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) направлена информация об аморальном поведении спортсмена, дискредитирующем его личность и спортивные достижения.

Расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время с утвержденным обвинительным заключением материалы уголовного дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу. Согласно санкции Уголовного кодекса РФ, за совершение данного преступления обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.