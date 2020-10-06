Резонанс: В Якутии сиротам дали жилье, представляющее угрозу для жизни

Заречным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность) при предоставлении жилых помещений в Усть-Майском районе республики детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и лиц из их числа.

По материалам проверки, проведенной органами прокуратуры, в 2015 году между главой Усть-Майского района и индивидуальным предпринимателем был заключен муниципальный контракт на приобретение у застройщика жилых помещений в домах малоэтажной застройки в собственность района общей стоимостью около 21 миллиона 250 тысяч рублей. В последующем 12 квартир были предоставлены детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа.

Однако в январе 2020 года после многочисленных жалоб жильцов выполнены работы по обследованию технического состояния конструкций для определения возможности дальнейшей безаварийной эксплуатации. Согласно акту обследования, жилые помещения признаны фактически непригодными для проживания, создающими угрозу жизни и здоровья жильцов.

В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.