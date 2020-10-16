Резонанс: В мусорном скандале поставлена точка с запятой

За ночь региональный оператор ООО «Якутскэкосети» в усиленном режиме вывез на полигон более 1400 кубов мусора, что составляет половину дневной нормы.

15 октября доступ спецтехнике регионального оператора на мусорный полигон был открыт решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности республики под председательством первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Алексея Колодезникова.

По решению Комиссии по ЧС в течение недели на полигоне должен быть установлен весовой контроль для обеспечения коммерческого учета объема твердых коммунальных отходов.

В целях урегулирования вопроса принято решение, что МУП «Жилкомсервис» и ООО «Якутскэкосети» должны заключить договор на оказание услуг по захоронению отходов на 2020 год по нормативным объемам, установленным Государственным комитетом по ценовой политике Республики Саха (Якутия) при утверждении тарифа.