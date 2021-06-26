26.06.2021
17:50
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Коронавирус

Резонанс: В Кангалассах вакцинацию не делают!

В редакцию SakhaLife.ru пришло письмо по поводу информации, которые регулярно публикуется из официального источника. По сообщению автора один из адресов, указываемых в качестве места для получения вакцинации, ошибочен.

Адреса для получения вакцины в Якутске на 26 июня

Милан Васильев, видимо, житель п. Кангалассы опроверг один официальный адрес, постоянно указываемый, как место получения вакцины от коронавирусной инфекции:

«Здравствуйте! Вы регулярно размещаете «Адреса для получения вакцины в Якутске» от вполне официального источника. Но, увы, и там сведения получают чисто механически. Например, в Кангалассах НЕ ДЕЛАЮТ ВАКЦИНАЦИЮ. Потому что там нет терапевта. Но Медцентр Якутска автоматом шлёт релизы всем интернет-сайтам. Пожалуйста, не ведитесь на поводу официозной пропаганды. Имейте своё мнение, не прогибайтесь под изменчивый мир!

С уважением, Милан Васильев, kangalas@mail.ru».

Фото: сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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