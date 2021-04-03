03.04.2021
14:05
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Общество

Резонанс: ТТК по поводу ограничений услуг в Якутске

С вечера 2 апреля по сегодня, 3 апреля, в Якутске были ограничены услуги ТТК (АО «Компания ТрансТелеКом»).

ТТК без предупреждения ограничил услуги в Якутске

В данное время все сервисы ТТК работают в штатном режиме, о чем SakhaLife.ru официально сообщила пресс-служба компании:

«Ночью 3 апреля нашими специалистами в Якутске производились плановые работы по модернизации оборудования, которые могли сопровождаться замедлением  и частичным ограничением доступа в интернет и интерактивного ТВ. К настоящему моменту все сервисы работают в штатном режиме.

Мы благодарим абонентов за понимание и информируем, что проведенная модернизация позволит в дальнейшем обеспечить ещё более высокое качество и надёжность оказания услуг».

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: пресс-службы ТТК
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