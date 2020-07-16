Резонанс: Руководитель «Главстроя» Якутска готов показать реальную картину

Распространенная в СМИ информация по итогам совместных рейдов активистов ЯРО ОНФ, ФКУ Упрдор «Вилюй», ФКУ Упрдор «Лена» и МКУ «Главстрой» по 15 объектам национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Якутске является недостоверной.

Согласно этой информации, Окружная администрация города Якутска в лице МКУ «Главстрой» не приняли меры по обеспечению контроля за соблюдением подрядными организациями сроков выполнения работ, по предъявлению неустойки подрядчикам в связи с нарушением условий контрактов по выявленных в ходе осмотра с 12 по 15 мая 2020 года многочисленным нарушениям.

14 июля руководитель МКУ «Главстрой» Алексей ВАРЛАМОВ провел совещание, на котором участники рассмотрели каждый пункт, изложенный в отчете и дали свою оценку.

«Во-первых, те, кто подписывался под этим документом о ходе устранений дефектов и замечаний объектов БКАД, руководствовались первичными данными, которые уже устранены в мае месяце. Там сроки устанавливались до 15 июня, до 27 июня и так далее. Действительно, некоторые сроки не соблюдены. По тем позициям, которые мы видим в отчете, работы по устранению недоработок, дефектов завершены чуть позже», — сказал Алексей Варламов.

По его информации, после совместного осмотра с непосредственным участием «Главстроя», представители ЯРО ОНФ, ФКУ Упрдор «Вилюй», ФКУ Упрдор «Лена» приняли окончательный акт единолично, без ведома МКУ «Главстрой».

«Поэтому готовим ответный отчёт с подтверждающими материалами и актами об исполнении, а также дополнительный план по завершению отстающих работ. Этот отчет мы направим всем до 17 июля. В любой момент готовы выехать на объекты и показать реальную картину всем, кто в этом заинтересован», — сказал Варламов.

Он напомнил, что месяц май был отягощен ситуацией с коронавирусной инфекцией. Некоторые приезжие дорожные работники подрядных организаций находились в обсерваторах. Поэтому сроки работ, конечно же, были сдвинуты.

«Ситуация вокруг этих 15 объектов не столь критична, как описывается в отчете проверяющих и в СМИ. Заявление о том, как будто никакой работы по исправлению замечаний не проведено, граничит с абсурдом. Все работы выполнены, хоть и с некоторым опозданием», — сказал руководитель «Главстроя».

В качестве нарушения указаны положения, не предусмотренные в проекте изначально.

«Работники ФКУ Упрдор «Вилюй», ФКУ Упрдор «Лена» не могли не знать о техническом регламенте, которым руководствовался заказчик «Главстрой». Если та или иная работа не отображена в проекте, вины заказчика в этом нет», — прокомментировал Алексей Варламов.

По его словам, также не учтены моменты, которые заказчик должен был последовательно проводить по благоустройству. Если в результате рейда локально выявлены нарушения, на них «Главстрой» даст четкий ответ.

«Помимо этого в описании нарушений не учтено проведение аукционов, определяющих другие подрядные организации. Следует отметить, что по многим объектам выданы заключения надзорных органов», — резюмировал Варламов.

Также в СМИ опубликована информация со ссылкой на пресс-релиз прокуратуры, о проведенной сотрудниками прокуратуры проверки по публикации на сайте Общероссийского народного фронта. В ней содержится информация о передаче материалов проверки в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Как прокомментировал Алексей Варламов, проверка прокуратуры в МКУ по объектам дорожного строительства 2019 года не проводилась, а только началась. Так, 14 июля, прокуратура г. Якутска запросила документы по объектам дорожного строительства прошлого года, со сроком предоставления до 20 июля. Так что информация о том, что якобы прокуратура передает материалы проверки в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела ни на чем не основана.

Проверка прокуратуры в учреждении по упомянутому в релизе мосту в мкр. Северный также не проводилась. Напомним, что «Главстроем» в мае 2020 г. направлен судебный иск о взыскании неустойки с подрядчика строительства данного объекта ООО «Мосты севера» за нарушение сроков. Представлений прокуратуры по объектам БКАД 2019 года в адрес «Главстроя» не поступало.