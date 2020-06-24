Резонанс: прокуратура заинтересовалась рушащимся домом в Якутске

Прокуратура города Якутска проводит проверку по данным об аварийном состоянии многоквартирного жилого дома по ул. Автодорожная, д. 8/4.

На место происшествия по поручению прокурора республики выехал прокурор города Якутска.

Установлено, что 24.06.2020 на стене жилого дома образовалась трещина. Причиной по предварительным данным явилась оттайка грунтов под фундаментом дома. В настоящее время жильцы эвакуированы.

По результатам проверки будет дана оценка причинам и условиям, способствовавшим аварийной ситуации, соблюдению законодательства в деятельности ответственных организаций, а также действиям должностных лиц.

В настоящее время уполномоченными службами ведутся аварийно-восстановительные работы.

Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры республики.