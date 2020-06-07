Резонанс: Подголов против импичмента Путину

Председатель Русской Общины Якутии Александр Подголов высказался по поводу обращения Якунчикова

Председатель Русской Общины Республики Саха (Якутия) Александр Подголов прокомментировал обращение председателя Русской Общины города Якутска С.И. Якунчикова Президенту страны Владимиру Путину.

По словам Подголова, любое обращение со стороны общественной организации должно подкрепляться коллегиальным решением совета, в данном случае решением членов Русской Общины города Якутска. «В своём обращении господин Якунчиков выражает только личное мнение, другой вопрос, что он оформил открытое письмо на официальном бланке Русской Общины города Якутска, что по уставу неправильно. К тому же он не имеет право выражать своё личное мнение, прикрываясь общественной организацией, тем более по такому вопросу», — отмечает Александр Подголов.

В конце своего обращения Якунчиков пишет, не «мы будем вынуждены обратиться…», а «я буду вынужден обратиться», что тоже свидетельствует о том, что обращение исходит только от самого Якунчикова.

«Сам текст обращения никакой и не несёт никакой смысловой нагрузки. Обращение составлено очень бестолково и безграмотно. То он пишет, что хлеб стоит 60 рублей, тут хочется сказать, что если господин Якунчиков покупает самый дорогой хлеб, то это его дело. Вся проблема в том, что по большому счёту Якунчиков никого не представляет. Например, Русская Община Якутии, которая в прошлом году отметила своё 25-летие, имеет отделения в улусах и районах республики, активно участвует в общественной жизни республики, проводит различные мероприятия, акции. А чем занимается Русская община города Якутска? Я не знаю», — делится своим мнением Александр Григорьевич.

Русская Община Республики Саха (Якутия) в условиях пандемии коронавируса оказывает посильную помощь пенсионерам и социально незащищённым слоям населения, обеспечивает их продуктовыми наборами, средствами защиты и дезинфицирующими средствами. «И всё это мы делаем без шума и гама. Сейчас вот оказываем помощь многодетным и малоимущим семьям. К нашей работе активно подключился и лидер ЯРО партии ЛДПР Гаврил Парахин», — отмечает председатель Русской Общины Якутии.

Александр Подголов призывает якутян не воспринимать обращение Якунчикова как обращение всей Русской Общины Якутии или города Якутска, а только как обычное заявление обычного человека.

«В общественной организации все решения должен принимать коллегиальный орган, а не сам председатель. Лично я считаю, что он не имел право высказывать своё личное мнение, прикрываясь Русской Общиной города Якутска», — подчеркнул Подголов.

Русская Община РС (Я)