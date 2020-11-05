Резонанс: По факту трагического пожара в Якутии возбуждено уголовное дело об убийстве

Заречным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц).

Утром 4 ноября 2020 года в следственные органы Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение об обнаружении двух обгоревших тел в доме, расположенном по улице Михаила Нестерева села Бетюнцы Амгинского района республики.

Выезд на место происшествия осуществлен старшим следователем Заречного МСО и следователем-криминалистом СУ СК России по Республике Саха (Якутия). В ходе осмотра места происшествия установлены личности погибших – ими оказались 50-летняя женщина и 46-летний мужчина, которые проживали в данном доме. При детальном осмотре на телах погибших обнаружены множественные колото–резаные ранения.

В данный момент установлено, что ночью 4 ноября 2020 года 58-летний мужчина, который находился в гостях у погибших, после совместного распития спиртных напитков с хозяином дома на почве личных неприязненных отношений нанес множественные удары ножом по различным частям его тела. От полученных ножевых ранений мужчина скончался на месте.

Как установлено следствием, в момент совершения убийства из соседней комнаты вышла сожительница потерпевшего, которая стала прямым очевидцем совершенного преступления. Подозреваемый, желая скрыть совершенное преступление, нанес ей несколько ударов ножом в область груди, от чего потерпевшая скончалась на месте преступления. После этого мужчина совершил поджог дома и скрылся.

Вечером 4 ноября он был задержан и допрошен следователем об обстоятельствах совершенного преступления. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение. Расследование продолжается. Ход следствия находится на контроле руководителя следственного управления.