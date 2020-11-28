Резонанс: Минпром Якутии поблагодарил ювелиров за критику

В ответ на справедливую критику ювелиров, Минпром Якутии разместил свой комментарий. Приводим его полностью:

Спасибо за Ваше мнение и критику, и предлагаем более подробно ознакомиться с результатами совещания минпрома с ювелирами Якутии.

Действительно, пандемия крайне негативно повлияла на мировой ювелирно-бриллиантовый рынок. Гражданам сегодня не до дорогих покупок, что отражается и в потребительских предпочтениях, и в доходах компаний. Предпринимателям предложены действенные меры поддержки для выхода из кризиса. Использование субсидирования до 4.5 % кредитной ставки. Привлечения займа Фонда развития промышленности. Использование на выгодных условиях инфраструктуры в других странах для реализации продукции. И перспективные возможности формируемого Правительством региона аукционного дома.

А в кластере в ТОР «Кангалассы» ведут свою деятельность предприятия, силами которых до конца года планируется выпустить первые партии новых ювелирных изделий. Вместе с резидентами идет работа по выходу на электронные маркетплейсы. На сегодня отгружены уже первые партии на площадку Wildberries.ru.

И важно, что проводимые совещания – это конструктивный диалог, по итогам которых принимаются возможные меры для решения конкретных проблем, поднимаемых всеми участниками. И, конечно, высказывается и критика, чтоб на ее основе принять действенные решения.

Для объективного освещения событий приглашаем Вас к участию в отраслевых совещаниях министерства с целью минимизации риска искажения информации. Заранее благодарим за конструктивные предложения. С уважением, Минпромгеологии РС (Я).

В противоположность Минпрому, раскритикованный ювелирно-гранильный кластер хранит стыдливое молчание. Значит, факты приведенные, в замечании — правда? Огромное современное здание, построенное в Кангалассах, простаивает? Редакция SakhaLife следит за развитием событий.

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