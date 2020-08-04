04.08.2020
16:56
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Экология

Резонанс: Минэкологии Якутии о фейке

Информация о массовой гибели рыбы в озере Уулаах Среднеколымского района не подтвердилась.

Ранее в соцсетях распространилась информация и массовой гибели рыбы в озере Уулаах на территории с. Сватай Среднеколымского района. Минэкологии РС(Я) проверило достоверность информации.

По сообщению Среднеколымской инспекции государственного экологического надзора информация не подтвердилась.

При этом разъясняем, что в отличие от изолированных озер центральной Якутии, озера северных районов  в основном имеют гидрологические связи, и после естественного замора из-за высыхания и других явлений, ихтиофауна может быстро восстановится за счет захода рыбы из соседних озер или даже реки. 

Фото: Соцсети.
Источник: Пресс-служба минэкологии Якутии.
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