Резонанс: Мэрия Якутска пересмотрит список товаров первой необходимости

На этой неделе, город Якутск облетела новость о том, как владелец сети автозапчастей «Японец» Афанасий АЛЕКСЕЕВ распространил видео, на котором он сообщает, что он, будучи законопослушным предпринимателем, закрыл свои магазины и соблюдает предписания по Нерабочей неделе, объявленной главой.

В то же время, в Якутске работают магазины автозапчастей «Кармен», — сообщает Афанасий Алексеев. Напомним, что эта сеть принадлежит депутату Ил Тумэна, лидеру ЛДПР в Якутии Гаврилу ПАРАХИНУ.

Видео Афанасия Алексеева быстро распространилось по соцсетям и мессенджерам. В «Автодом-Кармен» пришла комиссия, и теперь магазин закрыт.

Но ситуация гораздо сложнее: согласно федеральному списку товаров первой необходимости, магазины автозапчастей могут работать. Однако согласно муниципальному списку (на формирование которого у города Якутска нет прав) — магазинам автозапчастей работать нельзя.

Управление по работе с обращениями и сообщениями граждан и организаций Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я) сейчас сообщает по данному поводу:

«Администрация города Якутска утвердила перечень непродовольственных товаров первой необходимости на день раньше 26.03.2020 года.

На основании распоряжения Правительства РФ от 27.03.2020 года администрация города Якутска в ближайшее время пересмотрит перечень данных товаров и, при необходимости, внесёт изменения и дополнения.»