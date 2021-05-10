Резонанс: Мэр Якутска извинился

Мэр Якутска Евгений ГРИГОРЬЕВ извинился в комментариях в своем инстаграме, а так же в инстраграме SakhaLife:

— Ранее оставленный комментарий был не корректен. Списки ветеранов составляются в управлениях соцзащиты и затем передаются в управы. В этом году полные списки ветеранов задолго до даты были доведены до управ. Далее специалисты управы с соблюдением всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора разносят подарки к ветеранам.

Если ваш родственник не получил подарок, необходимо обратиться в управу, по месту фактического проживания ветерана, и сообщить об этом.

Ещё раз приношу извинения за некорректный ответ.

Напомним, что сегодня в соцсетях большой резонанс получил ответ мэра Якутска на замечание горожан о том, что не все ветераны получили подарки ко Дню Победы. Евгений Григорьев перевел стрелки на Минтруд, который ведет списки ветеранов. Между мэрией Якутска и Минтрудом случилось недопонимание. Но сейчас, как видим, мэр пояснил, куда обратиться за подарками и принес свои извинения.