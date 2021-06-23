Резонанс: малолетних вымогателей ждет суд

Прокуратура Усть-Алданского района Якутии утвердила обвинительные заключения по 2 уголовным делам в отношении несовершеннолетних, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство с угрозой применения насилия), п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное с применением насилия).

По версии следствия, несовершеннолетние обвиняемые, проживая в одной комнате пришкольного интерната Мындабинской средней общеобразовательной школы, применяя насилие и угрожая его применением, незаконно требовали у 2 несовершеннолетних учащихся 15 лет и 13 лет передавать им свою одежду и денежные средства.

После утверждения обвинительных заключений уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщалось ранее, прокуратурой района проведена проверка по указанным фактам, по результатам которой установлено, что ответственными должностными лицами и работниками образовательной организации не обеспечен контроль за несовершеннолетними воспитанниками интерната, не проводилась должным образом работа по профилактике правонарушений среди учащихся.

Прокуратурой района в адрес главы Усть-Алданского района, начальника управления образования и директора школы внесены представления.

По итогам служебной проверки 17 виновных работников привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе директор Мындабинской школы, его заместитель. Прекращены трудовые отношения с 2 работниками.