Резонанс: ГИБДД о ночном происшествии в Якутске

10 июня около половины 11 ночи на 202 мкр. возле 18 корпуса женщина совершила столкновение с 5 транспортными средствами.

Предварительно установлено, что около 22 часов 30 минут 40-летняя автоледи, управляя автомобилем «Тойота Аллион», двигаясь внутри дворовой территории возле корпуса №18 микрорайона 202 г.Якутска, не выбрала безопасную скорость и, не справившись с рулевым управлением, совершила наезд на припаркованные во дворе транспортные средства «Ниссан Кашкай», «Лексус ЛХ570», «Тойота Королла Филдер», «Тойота Аллион», после чего совершила столкновение с ТС «Тойота Ленд Круизер Прадо», причинив механические повреждения.

Прибывшие на место автоаварии инспекторы ДПС установили причину – у водителя Тойоты были явные признаки алкогольного опьянения.

Сотрудниками полиции было предложено пройти процедуру освидетельствования, но женщина наотрез отказалась что-либо объяснять и тем более проходить медосвидетельствование на состояние опьянения.

В отношении любительницы пьяной езды был составлен административный материал по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ за отказ от медосвидетельствования.

Позже 11 июня около 4 часов утра при проведении медицинской сверки выявлен факт обращения в медучреждение водителя «Тойота Королла Филдер» с травмами, полученными в результате данного ДТП. После осмотра врачами поставлен диагноз: множественные ушибы головы, грудной клетки, обоих коленных суставов. Ему назначено амбулаторное лечение, в связи с чем возбуждено административное расследование. В случае установления вреда здоровью предусмотрено не административная ответственность, а уголовная ответственность по ст. 264 УК РФ.

Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения на недопустимость управления транспортными средствами в состоянии опьянения и напоминает, что в соответствии с административным законодательством за управление транспортными средствами в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность, предусматривающая лишение права управления транспортным средством на срок от 1.5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей ( ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ). Аналогичная ответственность предусмотрена и за передачу управления автомобилем другому лицу, находящемуся в состоянии опьянения (ч. 2 ст. 12.8 КоАП РФ), за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ). Лица, не имеющие водительского удостоверения, либо лишенные права управления транспортным средством и управляющие автомобилем в состоянии опьянения (равно как и отказавшиеся от медицинского освидетельствования) могут быть подвергнуты административному аресту на срок от 10 до 15 суток, либо оштрафованы на 30 тысяч рублей (если наложение административного ареста ограничено законодательством)

Водители, ранее подвергавшиеся административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение требования должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, либо имеющие судимость за совершения преступления предусмотренного по ч.2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ, ст. 264.1 УК РФ, могут быть привлечены к уголовной ответственности, предусматривающей наложение штрафа в размере от 200 тыс. до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 до 2 лет, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо принудительных работ на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет. Кроме того, осужденному будет запрещено занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.