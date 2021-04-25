Резонанс. Этот сложный-сложный безбарьерный мир

Насколько сегодня инвалиды имеют возможность использовать такие доступные для обычных здоровых людей госуслуги? Насколько гособъекты, вся инфраструктура Якутска приспособлены к потребностям людей с ограниченными возможностями?

Якутянка @rulya641224 опубликовала на своей странице в Инстаграм историю (текст автора приводим полностью):

«Случилась сегодня история. Неприятная, но ярко характеризующая отношение к людям (не только инвалидам).

Понадобилось мне пройти подтверждение личности для полноценного доступа в личный кабинет на портале #госуслуги. Решили, что муж сегодня сходит от моего имени в Центр #Моидокументы на 203 мкр. Погода и грязь особо не позволяют самой выходить из дома, а у мужа есть нотариально оформленная на него генеральная доверенность с правом представлять меня в любых органах, организациях и т.д и т.п. по любым вопросам, в т.ч касающимся моих персональных данных, абсолютно любых, что прямо прописано в этой доверенности (в общем #душеприказчик мой 😂). Пошел он значит сегодня утром, а ему просто отказали, даже не прочитав☝️ эту доверенность. «Не подходит» 🤷‍♀️ и даже додумались сказать, что указанное в доверенности ГАУ МФЦ это другое, это не Центр Мои документы. А доверенность, к сведению, была оформлена еще в 2018 г., до их переименрвания. Видимо, по мнению таких вот сотрудников, при переименовании любого органа все должны доверенности свои менять. В общем ни приемщица, ни ее начальник просто не стали читать и вникать в предоставленные полномочия. Зато предложили оформить выезд на дом. Но сами же два раза не дозвонились до своей же горячей линии. #вседлялюдей

Естественно, ждать неизвестно сколько это не вариант. Пришлось мне забыть про свои болячки (а сейчас долго сидеть на коляске тоже чревато) и поехать на идентификацию личности. Хорошо, что близко от дома? Да. Удобно добираться, хоть и недалеко, и заходить в @md_sakha на 203? Абсолютно нет!

Грязь со снегом и льдом, по тротуару не проедешь, а про бордюры вообще отдельная нервная тема.

Ладно, дошли. Но кнопка вызова не работает 🤦‍♀️ Если сюда приедет человек на коляске один, к нему никто и никогда из сотрудников не выйдет. Потому что не услышат. Потому что им все равно и нет даже мысли, что к ним может приехать один инвалид на коляске. Или они думают, что по одному не приезжают такие как мы? Так может из-за этого и не приезжают?

Но мы упорные 😅 разобрались с этим подъемником. Он, кстати, тоже своеобразный. Взрослому мужчине было тяжело крутить эту ручку, особенно потом поднимать наверх обратно, когда уходили».

Напомним, беспрепятственное обеспечение жизнедеятельности инвалидов гарантировано федеральным законом (ФЗ от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Может стоит проверить его реальное исполнение и промониторить безбарьерность объектов социальной инфраструктуры?