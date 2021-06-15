Резонанс: Детский омбудсмен ушла в отставку

Детский омбудсмен Анна Соловьёва подала в отставку в связи с истечением срока контракта и по возрасту — 70 лет, сообщает канал Виталия Обедина в телеграме.

Напомним, несколько дней назад разгорелся скандал после комментария Анны Соловьевой о буллинге в Мындабинской школе. После ее комментария журналисты и блогеры потребовали отставки омбудсмена.

Официальной информации на сайте Уполномоченного по правам ребенка в Республике Саха (Якутия) пока нет.

Биография с сайта Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка deti.gov.ru:

Соловьева Анна Афанасьевна

5 февраля 2003 года принят Закон «Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Саха (Якутия)». 4 марта 2003 года вышел Указ Президента Республики Саха (Якутия) о назначении Соловьевой Анны Афанасьевны на должность Уполномоченного по правам ребенка в Республике Саха (Якутия). Соловьева Анна Афанасьевна родилась в 1951 году в Сунтарском районе, с 1958 года постоянно проживала в г.Мирном. После окончания школы несколько лет проработала на производстве. Окончив в 1977 году Якутский Государственный университет, 17 лет работала учителем, из них 5 лет в сельской школе. В 1995 году она получила специальность «менеджер государственного управления» в Дальневосточном кадровом центре.

С 1992 года работала специалистом в администрации Мирнинского улуса, с 1995 по 1998 год — главой администрации с.Сюльдюкар.

Анна Афанасьевна проявила себя как общественник с активной гражданской позицией еще в начале трудовой деятельности: дважды избиралась депутатом в городской Совет народных депутатов г.Мирного. Она делегат X, XI, XII съездов женщин РС (Я), член Пленума Союза женских организаций РС (Я), член коллегии Комитета по делам семьи и детства при Президенте РС (Я).

В 1998 году А.А.Соловьева была избрана народным депутатом Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) II созыва. Являлась заместителем председателя комитета Палаты Представителей по делам семьи, детства и молодежи. При ее непосредственном участии были разработаны и приняты законы РС (Я) по защите прав ребенка («О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Об организации работы по опеке и попечительству», «О приемной семье и семейном детском доме») и другие законы социальной направленности.

В марте 2003 года Указом Президента Соловьева А.А. назначена Уполномоченным по правам ребенка в Республике Саха (Якутия). Опыт административной и депутатской работы, знание особенностей психологии несовершеннолетних детей, личные качества, содействуют обеспечению гарантий государственной защиты прав, свобод и законных интересов детей республики.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Саха (Якутия) умело налаживает межведомственные связи с учреждениями и общественными организациями с целью обеспечения социального партнерства в деле правового просвещения подрастающего поколения. Анна Афанасьевна оперативно формирует вокруг себя активные группы для быстрого решения ситуаций, возникающих в связи с нарушением прав и законных интересов ребенка, ведет широкую просветительскую работу среди населения по вопросам прав ребенка.

А.А.Соловьева принимает активное участие в региональных и всероссийских конференциях по вопросам защиты прав человека. Опыт института Уполномоченного по правам ребенка Республики Саха (Якутия) в области защиты прав, свобод и законных интересов ребенка получил высокую оценку участников Общероссийской конференции «Становление и развитие института уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации», организованной в ноябре 2005 года в соответствии с Планом сотрудничества ЮНИСЕФ и Правительства Российской Федерации.