Резонанс: Адвокаты экс-вице-мэра Гоголева считают приговор чрезмерно суровым

Сегодня утром 27 июля, в Якутском городском суде огласили приговор бывшему вице-мэру Якутска Василию Гоголеву – 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Сразу после суда Sakhalife связался с адвокатом подсудимого Сергеем Кононовым, который кратко сообщил:

«С приговором не согласны. Назначенное наказание считаем чрезмерно суровым».

На вопрос: смягчило ли приговор досудебное соглашение, которое заключил Василий Гоголев, полностью признавший на суде свою вину, адвокат ответил:

«В какой-то степени».

Сергей Кононов сообщил, что пока подачу апелляции не обсуждали.

Защите осужденного предстоит ознакомиться с приговором в полном объеме. Видимо, после этого будут его обжаловать, так как не согласны с решением суда.